Manisalılar Ankara'da İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Manisalılar Ankara'da İftar Programında Bir Araya Geldi

Manisalılar Ankara\'da İftar Programında Bir Araya Geldi

Ankara'daki Manisalılar, geleneksel iftar programında bir araya gelerek dayanışma mesajı verdiler.

26.03.2025 12:12
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Ankara'daki Manisalılar geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Ankara Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen geleneksel iftar programı, dün akşam yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti önceki dönem milletvekili ve şu anda AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uğur Aydemir, geçmiş dönem milletvekilleri, bürokratlar ile kentte yaşayan çok sayıda Manisalı vatandaş katılım sağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman'ın gerçekleştirdiği iftar duasının ardından iftar yemeğine geçildi.

"Manisalı kimliği önemli"

Programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, hemşehricilik bağlarını güçlendirmek adına bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı. Arınç, "Manisalı kimliği önemli. Verimli ve bereketli toprakların insanlarından oluşan özel bir şehiriz. Bugün buraya merkezden tutun da en uzak ilçelerimiz, Selendi'den, Demirci'den, Köprübaşı'ndan tüm Manisalılar koşarak geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelerek birbirimize destek olacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Gönül bağımızı koruyoruz"

Dernek Başkanı Serdar Gürüzümcü ise Manisalılar arasındaki dayanışmanın ve birlikteliğin önemine dikkat çekerek, "Bizler, Manisalılar olarak, nerede olursak olalım, aramızdaki gönül bağını koparmadan birbirimize destek olmaya devam ediyoruz. Bugün iftarımıza katılım sağlayarak Manisa havasını bizlere teneffüs ettiren kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Memlekete vefa, Manisa'ya sevda"

Önceki dönem dernek başkanı ve Manisa Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Gezinti, 17 yılın ardından görevini Serdar Gürüzümcü'ye devrettiğini belirterek, 'Memlekete vefa, Manisa'ya sevda' anlayışıyla temelleri atılan derneğimiz, bugün de aynı ilkelerle faaliyetlerini sürdürecektir. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisalılar Ankara'da İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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