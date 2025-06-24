Mardin'de 20 Yıllık Ulaşım Sorunu Çözüme Kavuştu

Mardin'de 20 yıllık yol sorunu çözüme kavuşturuldu

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dara-Yardere-Ahmetli-Aytepe-Sulakdere ve Büyükkardeş grup yolunda başlattığı 1. kat ve 2. kat sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kırsalda bulunan Dara, Yardere, Ahmetli, Aytepe, Sulakdere ve Büyükkardeş mahallelerini birbirine bağlayan grup yolundaki yaklaşık 20 yıllık ulaşım sorunu, yapılan sathi kaplama asfalt çalışmalarıyla çözüme kavuştu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 17 kilometrelik engebeli ve dağlık coğrafyaya sahip grup yolunda ilk olarak alt temel, dolgu ve stabilize çalışmaları yapıldı.

Ardından, yaklaşık 40 mahallenin faydalandığı yolda 1. kat ve 2. kat sathi kaplama asfalt uygulamaları tamamlandı. Böylece, daha önce 100 kilometreyi bulan ulaşım mesafesi 40 kilometreye indirildi.