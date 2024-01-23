21:48 •
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt•
21:12 • •
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen festivalde vatandaşlara mangallarda pişirilen 1 ton hamsi dağıtıldı.
Açılışa katılan vatandaşlara, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde mangallarda pişirilen 1 ton hamsi ikram edildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı festival yoğun ilgi gördü.
Festivalin 28 Ocak Pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. - MARDİN
Son Dakika › Yerel › Mardin'de Festivalde 1 Ton Hamsi Dağıtıldı - Son Dakika