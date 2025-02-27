Marmaris Arama Kurtarma Ekibi'ne Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi'ne Teşekkür

Marmaris Arama Kurtarma Ekibi\'ne Teşekkür

MAKE, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde teşekkür belgesi aldı; başarıları takdir edildi.

27.02.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), afet bölgelerindeki hızlı müdahaleleri ve yardım çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

MAKE Derneği üyeleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kendilerine verilen teşekkür belgesini paylaştı.

Kaymakam Nurullah Kaya, dernek üyelerine Marmaris'te hem yardımlaşma hem de afet durumlarında gösterdikleri hızlı ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. MAKE ekibinin başarısının devamını dileyen Kaya, afetlerde toplumun dayanışma içinde olmasının önemine vurgu yaptı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nurullah Kaya, Kahramanmaraş, Sivil Toplum, Marmaris, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Arama Kurtarma Ekibi'ne Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:30 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız. AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız.
17:25 Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma
17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:52:14. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Arama Kurtarma Ekibi'ne Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.