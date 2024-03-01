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Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, gençler ile bir araya geldi

MUĞLA - Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmarisli gençlerle bir araya geldiği buluşmada, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Yazıcı, "Marmaris'te yazacağımız hikayede sadece kendime değil sizlere de güveniyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın, Marmarisli gençlerle bir araya geldiği buluşma renkli anlara sahne oldu.

'Ben Marmaris için yola çıktım, siyasi kariyer için değil'

Gençlerin ulaşım ücretleri, yurt sorunu, doğanın korunması, depreme karşı afet planı ve Marmaris'e kaliteli turizmi nasıl kazandıracağı konularındaki sorulara tek tek ve örneklerle yanıt veren Yazıcı, siyaseti sevmeyen biri olmanıza rağmen neden belediye başkanı oldunuz? sorusuna 'Ben Marmaris'in ve hepimizin geleceği için buradayım. Eğer Marmaris'in geleceği için adım atmak istiyorsak işe yerelden başlamalıyız. Ben Marmaris için yola çıktım, siyasi kariyer için değil" şeklinde cevapladı.

Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Şunu bilmenizi istiyorum, ben gerçekten gençler için, çocuklar için, burada yardıma ihtiyacı olan insanlar için aday oldum. ve inanıyorum ki, hep beraber sadece ben değil sizlerin de desteği ile Marmaris'i Türkiye'nin en güzel tatil beldesi yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağolun, var olun" şeklinde konuşarak gençlere olan inancını bir kez daha tekrarladı.