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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü makamında ziyaret etti. CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir'in de katıldığı ziyarette CHP'li meclis üyeleri de hazır bulundu.

3 aylık görev süreci ve hayata geçirecekleri projelerle ilgili Genel Başkan Yardımcısı Zeybek'e bilgi veren Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Belediye olarak ekonomik sıkıntıları çözmek için girişimlerde bulunuyoruz. Turizm sezonunun yoğunluğunu yaşarken bir yandan rutin belediye çalışmalarını yapıyor; bir yandan da projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek halkımızın talepleri doğrultusunda ve kentin yararına adımlar atıyoruz" dedi.

Başkan Ünlü'nün yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybek ise, "Örgütten gelen bir arkadaşımızın belediye başkanı olması beni son derece mutlu ediyor. Bu ilk ziyaretimiz ama bundan sonraki süreçte de bir araya geleceğiz. Dikkat çeken projelere imza atacağına inandığımız genç başkanımız Acar Ünlü'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA