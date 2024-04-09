Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı öncesinde mezar ziyaretinde bulundu

Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı öncesinde merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin kabrini ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulundu. Başkan Ünlü, Arife Günü'nde ilk olarak Marmaris'in vefat etmiş eski belediye başkanlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Ünlü, "Marmaris'e büyük katkılar sunan, yaptıkları çalışmalarla iz bırakan merhum belediye başkanlarımızı mezarları başında andık. Onları ve Marmaris için yaptıkları hizmetleri asla unutmayacağız. Hepsine Allah'tan rahmet diliyor, ilçemize kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. Başkan Acar Ünlü aile büyüklerinin de kabrini ziyaret etti ve dua okudu. - MUĞLA