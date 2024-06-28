Marmaris Belediye Başkanı Barlar Sokağı Esnafıyla Toplantı Yaptı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin dünyaca ünlü Barlar Sokağı esnafıyla toplantı yaptı. "Barlar Sokağı Marmaris turizminin önemli bir dinamiği" diyen Başkan Acar Ünlü, sokağın imajını daha da iyileştirmek için Belediye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü her yıl yüzbinlerce misafir ağırlayan Barlar Sokağı esnafıyla bir araya geldi. Toplantıya sokakta işyeri bulunan on işletmeci katıldı. Barlar Sokağı'nda yaşanan sıkıntıların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Acar Ünlü şunları söyledi; "Barlar Sokağı, Marmaris turizminin çok önemli bir dinamiği. Ama burayla ile ilgili maalesef olumsuz bir algı oluşmuş. Bu kendiliğinden oluşan bir şey değil. Yıllar içinde orada yaşananlar bu algıyı meydana getirmiş. Bu algıyı değiştirmek, bu sorunu yine hep birlikte çözmek gerekiyor. Buranın böyle olmadığını acentelere, otellere yani müşteriyle buluşan ilk kitleye anlatmak gerek."

Kaliteli organizasyonlarla Barlar Sokağı'nda değişimin de başlayabileceğinin altını çizen Başkan Ünlü, Belediye olarak destek olacaklarını da sözlerine ekledi. - MUĞLA