Marmaris Kruvaziyer Limanı'na TUI firmasının gemisi ziyaret edildi - Son Dakika
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Marmaris Kruvaziyer Limanı'na TUI firmasının gemisi ziyaret edildi

Marmaris Kruvaziyer Limanı\'na TUI firmasının gemisi ziyaret edildi

Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, TUI firmasına ait Marella Discovery adlı kruvaziyer gemisini ziyaret etti. Gemide bulunan 2 bin yolcu ve 800 mürettebat hakkında bilgi alan Ayhan, geminin Marmaris Limanı'ndan hareket edeceği tarihleri de öğrendi. Gemideki turistlerin yaklaşık yarısının tatilini Marmaris'te geçireceği belirtildi.

28.05.2024 17:19
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Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, geçtiğimiz haftalarda seferlerine başlayan ve Marmaris Kruvaziyer Limanı'nı ana liman (homeport) olarak kullanan TUI firmasına ait "Marella Discovery" adlı kruvaziyer gemisini ziyaret etti.

2023 yılında Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. yetkililerinin girişimleri ile yapılan anlaşmanın ardından Marmaris'e demirleyen gemiyi TUI firmasının özel davetlisi olarak ziyaret eden Başkan Ayhan, gemi kaptanı ve yöneticilerinden bilgi aldı. 2 bin yolcu kapasiteli ve yaklaşık 800 mürettebatın bulunduğu 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, Ekim ayı sonuna kadar her Pazartesi Marmaris'ten hareket edecek. İngiliz ağırlıklı turistlerin yoğunlukta olduğu geminin 50 bini aşkın yolcusunun yaklaşık yarısı gemi turlarının öncesinde veya sonrasında 1 hafta konaklayarak tatilini Marmaris'te geçirecek. Başkan Ayhan, TUI yöneticileri ve Türsab BTK Başkanı Suat Esin'in de bulunduğu ziyaret sırasında geminin kaptanı ve müşteri ilişkileri müdürüne teşekkür ederek Atatürk tablosu ve üzerinde geminin resminin yer aldığı illüstratif Marmaris haritası hediye etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Kruvaziyer Limanı'na TUI firmasının gemisi ziyaret edildi - Son Dakika

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