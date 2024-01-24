Uğur Mumcu\'nun ölümünün 31. yılında Marmaris\'te anma töreni düzenlendi

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ölümünün 31. yılında Marmaris'te düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Uğur Mumcu ve basın şehitleri adına çelenk konuldu. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, "Uğur Mumcu'yu andığımız bugün demokrasi, aydınlanma, barış adına hayatlarını hiçe sayan başta ilk aydınlanma şehidimiz Kubilay olmak üzere Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tütengil, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Onat Kutlar, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Ali Gaffar Okkan ve daha adını sayamadığımız tüm demokrasi ve devrim şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk anıtına çelenk sunulurken; törene katılanlar Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini anmak adına karanfil bıraktı. - MUĞLA