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Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında Marmaris'te anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında Marmaris'te anma töreni düzenlendi

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yılında Marmaris'te düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Mumcu ve basın şehitleri adına çelenk konuldu. Törene Marmaris Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş da katıldı. CHP Marmaris İlçe Başkanı, konuşmasında Mumcu ve diğer demokrasi şehitlerini rahmetle anarak saygıyla eğildiklerini belirtti. Törene katılanlar da karanfil bırakarak Mumcu ve demokrasi şehitlerini anma duygularını dile getirdi.

Uğur Mumcu\'nun ölümünün 31. yılında Marmaris\'te anma töreni düzenlendi
24.01.2024 - 15:06,  Güncelleme: 15:12
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Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ölümünün 31. yılında Marmaris'te düzenlenen törenle anıldı. Düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Uğur Mumcu ve basın şehitleri adına çelenk konuldu. Törene Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Burada bir konuşma yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, "Uğur Mumcu'yu andığımız bugün demokrasi, aydınlanma, barış adına hayatlarını hiçe sayan başta ilk aydınlanma şehidimiz Kubilay olmak üzere Muammer Aksoy, Cavit Orhan Tütengil, Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Çetin Emeç, Onat Kutlar, Necip Hablemitoğlu, Hrant Dink, Ali Gaffar Okkan ve daha adını sayamadığımız tüm demokrasi ve devrim şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk anıtına çelenk sunulurken; törene katılanlar Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini anmak adına karanfil bıraktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Oktay, Uğur Mumcu, Marmaris, Yerel, Politika, Son Dakika

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