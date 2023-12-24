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Mehmet Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika
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Mehmet Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajla 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutladı.

Mehmet Çıkmaz\'dan 25 Aralık mesajı
24.12.2023 - 08:57,
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Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajla 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü kutladı.

Başkan Mehmet Çıkmaz mesajında, "Gaziantep Savunması, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Atalarımız 102 yıl önce ortaya koydukları kahramanlık destanı ile bir taraftan emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgal etme planlarını bozarken, diğer taraftan da yaktıkları kurtuluş meşalesini Anadolu'yu aydınlatmış ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli pay sahibi olmuşlardır. 100. yılını gururla ve sevinçle kutladığımız Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' şeklindeki sözleri Gaziantep Savunmasının tarihimizdeki önemini ortaya koyması bakımından çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Tarihin her döneminde hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milletinin kahramanlık, fedakarlık ve cesaretinin ölümsüzleştiği Antep Savunması'nın gelecek kuşaklara doğru bir şekilde anlatılmasının önemine de dikkat çeken Başkan Çıkmaz, "Antep Savunması hepimiz için büyük bir gurur ve onur kaynağıdır. Atalarımızın 102 yıl önce sergilediği mücadele ruhunu canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak büyük bir görevdir. Bu vesile ile Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşku ve gururla kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Aralık, Yerel, Son Dakika

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