Memur-Sen 1 Mayıs'ı Ankara'da Kutlayacak

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Ankara Bahçelievler'deki Anıt Park'ta yapacak.

Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Ankara'yı seçti. Memur-Sen Genel Merkezi'nde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan karara göre emekçiler Bahçelievler'deki Anıt Park'ta bir araya gelecek. Anıt Park'ta taleplerini dile getirecek Memur-Sen, terör belasının son bulması için çağrıda bulunacak. Ayrıca ailenin sapkın lobilerin saldırılarından korunması ve başörtüsünün önündeki engellerin kaldırılması için de Anayasal güvence talep edilecek.

1 Mayıs kutlamalarını en son 2012 yılında Ankara'da gerçekleştiren Memur-Sen, İstanbul, Diyarbakır, Çanakkale, Konya, Kahramanmaraş, Kütahya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Samsun'un ardından 13 yıl sonra yeniden Başkent'te olacak. - ANKARA