Memur-Sen Erzurum Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen "İslam'da Aile: Sağlıklı Toplumun Temeli, Güçlü Aile" konulu panel, il protokolünün ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in eşi Gülay Sekmen, Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, protokol üyelerinin eşleri, sendika temsilcileri ve davetliler katıldı.

Aile kurumunun önemine dikkat çekildi

Programın açılışında Memur-Sen Erzurum Kadın Komisyonu Başkanı Serap Ağkurt ve Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay birer konuşma gerçekleştirdi.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin önemine odaklanan programda, sağlıklı nesillerin yetişmesinde ailenin rolü, toplumsal dayanışma ve manevi değerler ön plana çıktı.

Kadının edebiyattaki yeri ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Uzman Vaiz Müseffa Akbulut'un üstlendiği panel bölümüne geçildi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilal Kalkandelen, konuşmasında kadının edebiyattaki yeri ve edebi eserlerde kadın olgusunun ele alınışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İslam'da aile anlayışı

Erzurum İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe ise konuşmasında İslam'da aile kurumunun yeri ve önemini ele aldı.

Sevgi, saygı, merhamet, karşılıklı hak ve sorumluluklar ile manevi değerler çerçevesinde şekillenen aile anlayışı, panelin temel konuları arasında yer aldı.

Güçlü aile, sağlıklı toplum

Kadının kültürel ve toplumsal yaşamdaki yeri ile İslam'ın aile kurumuna bakışının farklı yönleriyle ele alındığı programda, güçlü aile yapısının sağlıklı bir toplumun oluşmasındaki önemine dikkat çekildi.

Panelistlere plaket takdim edildi

Memur-Sen Erzurum Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen panel, program sonunda panelistlere katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edilmesiyle sona erdi.