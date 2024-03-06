Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikal örgütlenmeyi ödüllendiren düzenleme ortadan kaldırıldı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sendikalaşma oranını yükseltici bir etki oluşturan, aynı zamanda örgütlenmeyi ödüllendiren bir düzenleme, CHP'nin başvurusu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ortadan kaldırılmış, kamu görevlileri nezdinde olumsuz tartışmalara neden olmuştur" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'nin iptal talebiyle açılan dava ile Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından sendika üyesi memurlara ödenen 'toplu sözleşme ikramiyesinin' iptal edilmesi üzerine basın açıklamasında bulundu. Yalçın, toplu sözleşme ekramiyesini düzenleyen mevzuatın 2022 yılında kanun koyucu tarafından değiştirildiğini, yapılan değişiklikle sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi hedeflenerek, kamu görevlilerinin en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine miktarı toplu sözleşmeyle belirlenecek tutarda 'toplu sözleşme ikramiyesi' ödenmesi hükmü getirildiğini hatırlattı. Kanunda yapılan değişiklik sonucunda 7'inci Dönem Toplu Sözleşme'de toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 538 lira olarak ödenmesini yetkili konfederasyon olarak sağladıklarını söyleyen Yalçın, "Aynı kanuni düzenlemede kamu görevlisi sayısının yüzde 2'sini üye kaydedemeyen sendikaların üyelerine ise 3 ayda bir 570 lira tutarında toplu sözleşme desteği ödenmesi hüküm altına alınmıştı. Kamu görevlileri hakem kurulu kararıyla değişikliğe gidilerek, bu kişilere toplu sözleşme desteğinin aylık 190 lira ödenmesi kararlaştırılmıştı" bilgilerini aktardı.
"2 milyondan fazla memurun kazancı CHP eli ve AYM kararıyla ceplerinden çekildi"
Yalçın, CHP'nin ilgili mevzuat hükmünün tamamının iptaline yönelik başvurusu ile Anayasa Mahkemesi tarafından 'toplu sözleşme ikramiyesi'ne ilişkin fıkranın iptal edildiğini belirterek, yapılan iptal ile toplu sözleşmede kararlaştırılan ilave ödemenin tartışmaya açıldığını ve farklı yorumlar yapılmasına sebebiyet veren bir garabete neden olduğunu ifade etti. Yalçın, AYM'nin kararının sendika üyesi bütün kamu görevlilerinin 'aylık sadece 190 liralık toplu sözleşme desteği alacağına' ilişkin yanlış yorumlara neden olduğunu dile getirerek "Bu yorumun anlamı 2 milyon 150 binden fazla memurun CHP eli ve Anayasa Mahkemesi kararıyla kazanımlarının yok edilmesi, paralarına el konulması ve aylık 345 liranın ceplerinden çekilmesidir" ifadelerini kullandı.
"Ana muhalefet partisi, oluşturduğu hak kayıpları ve mağduriyetler ile tahammül sınırlarını aşmıştır"
Yalçın, geçmiş dönemlerde de CHP tarafından yapılan başvurularla memurlara ödenecek sendika ödeneği, din görevlilerine ilişkin İLİTAM uygulaması ve sağlık çalışanlarına yönelik ön lisans programlarından mezun olanlara lisans tamamlama eğitimi gibi düzenlemelerin de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini sözlerine ekledi. CHP'nin yapmış olduğu iptal başvurularının hak kayıplarına neden olduğunu söyleyen Yalçın, "Neye, nasıl iptal davası açacağını bile bilmeyen, ana muhalefet partisi sıfatıyla sahip olduğu yetkiyi etrafı kırıp dökerek zarar vermekte kullanan sorumsuz muhalefetin oluşturduğu hak kayıpları ve mağduriyetler tahammül sınırlarını aşmıştır" dedi.
"Can alıcı sorun Anayasa Mahkemesi'nin memur sendikacılığına bakış açısıdır"
Yalçın, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusuyla yanlış bir karar aldığını söyleyerek, "Memurun toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum bırakılması çabası yanında bir diğer can alıcı sorun, Anayasa Mahkemesi'nin memura, memur sendikalarına ve memur sendikacılığına bakış açısıdır. Mahkeme, üyelik aidatını, sendika ile üyesi arasındaki bağın bir unsuru olarak değil, üyeye yüklenmiş 'mali külfet' olarak görmekte, düğmeyi en baştan yanlış iliklemektedir. Bu hatalı ve çarpık anlayış, 'kamu görevlilerinin gelirlerinden üyelik ödentisi kesilmesinin sendika hakkının kullanılması bakımından caydırıcı nitelikte olduğu' tespitinde de kendini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.
"Sendikal örgütlenmeyi ödüllendiren düzenleme, CHP'nin başvurusu ve AYM'nin kararıyla ortadan kaldırıldı"
Ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın evrensel normlara, çalışma ilişkilerine ve sendikacılığa karşı ne kadar yabancı kalındığının ispatı olduğunu iddia eden Yalçın, "Toplu pazarlık masasında emekçinin direncini ve pazarlık gücünü artıran, birlik olmaktan kaynaklanan etkiyi kuvvetlendiren ve sendikalaşma oranını yükseltici bir etki oluşturan, aynı zamanda örgütlenmeyi ödüllendiren bir düzenleme, CHP'nin başvurusu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ortadan kaldırılmış, kamu görevlileri nezdinde olumsuz tartışmalara neden olmuştur. Verilen kararın dikkate değer tek yönü, Anayasa Mahkemesi'nin kamu görevlisine, kamu görevlileri sendikacılığına ve genel olarak sendikacılığa bakış açısındaki bu çarpıklığı, ön yargıları, hatalı varsayımları ortaya koymasıdır" şeklinde konuştu.
"Bakanlık yetkililerinden toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğine yönelik açıklama bekliyoruz"
Yalçın, toplu sözleşmelerin 'özerkliği' çerçevesinde 7'nci Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin halen yürürlükte olduğunun altını çizerek, "CHP'nin basiretsizliği, Anayasa Mahkemesi'nin mesnetsiz ve yanlış kararı nedeniyle memurların mağduriyetine sebep olacak hatalı yorumlara kapı aralanmamalıdır diyoruz. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere hükümet yetkililerinden kamu görevlileri arasında an be an artan olumsuz tartışmalara son verecek, halen yürürlükte olan toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğine yönelik açıklamayı bir an evvel yapmasını bekliyoruz" dedi.
"Örgütlü gücün ve yetkinin hukukunu koruyan köklü değişiklikler bir an önce hayata geçirilmeli"
Memurların haklarının ve kazançlarının korunması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "TBMM ve siyasi irade, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikacılığı Kanunu'nda günün şartlarına, evrensel ilkelere, örgütlenme özgürlüğüne dair eksiklikleri görmeli, sendikal mücadelenin, örgütlü gücün ve yetkinin hukukunu koruyan köklü değişiklikleri hiç zaman kaybı olmadan bir an önce hayata geçirmelidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Sendikal örgütlenmeyi ödüllendiren düzenleme ortadan kaldırıldı - Son Dakika
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandıktan sonra 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Lukaşenko, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını belirtirken, toplumda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceklerini ifade etti. Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 seçimlerine hile karıştırdığı iddiaları ise muhalefet tarafından dile getirilmişti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açılış törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Başkan Ataç, konuşmasında 1 Nisan'da baharın geleceğini ve Türkiye'nin Eskişehir olmasını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da seçimlerde destek çağrısı yaparak, hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.
1943'te yaşanan Bengal kıtlığı, Hindistan'ın doğusunda üç milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Mutlu, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için birleşilmesi gerektiğini belirtirken, Erbakan ise milli görüş çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti. Mahalle sakinleri ise Günel'e destek sözü verdi.
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın ekmek bıçağıyla markete girdiği ve 3 çalışanı yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve Atatürk'ün yolundan gideceklerini vurguladı. Açılışlara CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer parti yöneticileri katıldı. Başkan Seçer, hizmetlerin devam edeceğini ve ayrım yapmadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?