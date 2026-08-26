Menderes Başkanvekili Şen’e taksicilerden hayırlı olsun ziyareti

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ve beraberindeki Oda Yönetim Kurulu üyeleri, 17 Ağustos'ta Menderes Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Asuman Şen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Menderes'in gelişimi, ilçede faaliyet gösteren taksici esnafının beklentileri, ulaşım sektöründe yaşanan sorunlar ve yerel yönetim ile esnaf teşkilatları arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Başkan Erkan Özkan: "Menderes bizim için çok önemli"

Ziyarette konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Oda üyelerinin önemli bir bölümünün Menderes ve çevresinde faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, ilçenin İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Başkan Erkan Özkan, "Menderes, çok sayıda üyemizin ekmeğini kazandığı ve vatandaşlarımıza hizmet verdiği önemli bir ilçemiz. Bu nedenle Menderes'te yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, esnafımızın karşılaştığı sorunların çözümü noktasında yerel yönetimlerle kurulacak güçlü iletişimi son derece önemsiyoruz" dedi.

"Esnafımızın sesini her platformda duyurmaya devam edeceğiz"

Başkan Erkan Özkan sözlerine şöyle devam etti:

"Taksici esnafımız günün 24 saati sahada ve vatandaşlarımızla birebir temas halinde. Şehrin sorunlarını, vatandaşlarımızın taleplerini ve ulaşımda yaşanan sıkıntıları en yakından gören meslek gruplarından biriyiz. Bizim görevimiz de esnafımızdan gelen sorunları doğru mercilere taşımak ve çözüm için mücadele etmek. Sayın Asuman Şen'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Menderes'in gelişmesi ve esnafımızın sorunlarının çözümü için karşılıklı diyalog ve iş birliği içerisinde güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum."

Başkan Vekili Asuman Şen: "Önceliğimiz Menderes"

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde önceliklerinin Menderes'in gelişmesi, büyümesi ve ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi olacağını ifade etti. Herkese eşit mesafede olacaklarını vurgulayan Asuman Şen, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla kurulacak diyaloğa büyük önem verdiklerini belirtti. Şen, Menderes için ortak akılla hareket etmek istediklerini, ilçenin yararına olacak her konuda esnaf teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Taksiciler şehrin nabzını tutuyor"

Taksici esnafının kent yaşamındaki önemine de dikkat çeken Asuman Şen, günün her saatinde vatandaşlarla iç içe olan taksicilerin şehrin nabzını tutan önemli meslek gruplarından biri olduğunu ifade etti. Taksici esnafının sahada karşılaştığı sorunların ve vatandaşlardan aldığı geri bildirimlerin yerel yönetimler açısından değerli olduğunu belirten Şen, Menderes'in geleceği için meslek odalarıyla iletişim ve iş birliğinin sürdürüleceğini kaydetti.

'İzmir korsana hayır diyor' tişörtü hediye edildi

Ziyaretin sonunda Başkan Erkan Özkan ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen'e günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Erkan Özkan ayrıca taksici esnafının korsan taşımacılığa karşı yürüttüğü mücadelenin mesajını taşıyan 'İzmir korsana hayır diyor' tişörtünü Asuman Şen'e hediye etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.