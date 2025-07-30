Menemen Belediyesi, Aynısefa Sosyal Tesisleri\'ni Açıyor

Menemen Belediyesinin ilçenin sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla Kent-2'de yapımını tamamladığı Aynısefa Sosyal Tesisleri yarın (Perşembe) hizmete açılıyor.

Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyünden açık ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzlarına, 2 bin metrekarelik kapalı spor salonundan ücretsiz kültür ve spor kurslarına kadar ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sunan Menemen Belediyesi, kente yepyeni bir tesis daha kazandırıyor. Kent-2'de yapımı tamamlanan Aynısefa Sosyal Tesisleri, kafe restoran konseptiyle, yarın (Perşembe) saat 19.00'da hizmete açılıyor.

Kahvaltıdan ana yemeklere, aperatiflerden kahve çeşitlerine kadar zengin bir menüye sahip olan tesis, ismini hem güzel görünümü hem de tıptaki şifalı yerine atıfta bulunarak "Aynısefa" çiçeğinden alıyor. Gün boyu hizmet vermeye hazırlanan tesis, şık konsepti ve modern çizgileriyle kentin sosyal yaşamında vatandaşların hem aileleriyle güven içinde zaman geçirebileceği hem de misafirlerini ağırlayabileceği bir anlayışla hizmet verecek.

Aynısefa Sosyal Tesisleri'nin kentin marka değerine katkı sunacağını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, vatandaşları açılışa davet etti. Başkan Pehlivan, "Menemen'in sosyal yaşamına, Aynısefa Sosyal Tesislerimiz ile yepyeni bir soluk getiriyoruz. Kafe restoran konseptli tesisimizde, hemşehrilerimizi lezzet, hijyen, huzur, güven ve uygun fiyat politikamızla ağırlayacağız. Artık geçmişte olduğu gibi gelip geçilen değil, yaşayanlarının hafta sonu başka ilçelere gittiği değil, yaşanan ve tercih edilen bir Menemen hayalimizi gerçekleştirmek adına attığımız adımlara bir yenisini eklemiş olmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı. - İZMİR