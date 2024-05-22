Mengen'den Dünyaya Aşçı İhracatı - Son Dakika
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Mengen'den Dünyaya Aşçı İhracatı

Mengen\'den Dünyaya Aşçı İhracatı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu, Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar birçok ülkenin otel ve restoranlarına aşçı yetiştiriyor. Mengenli aşçılar, Fransa, İngiltere, Amerika, Çin, Japonya, Orta Doğu ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde en iyi otellerde ve saraylarda görev yapıyor. Mengen, aşçılık okulları arasında önemli bir yere sahip olup dünyaya aşçı ihracatı yapmaktadır.

22.05.2024 13:55
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Osmanlı Saray mutfağına ve dünyanın birçok ülkesine aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesinden, dünyanın en büyük otel ve restoranlarına aşçı ihraç ediliyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, " Fransa, İngiltere, Amerika, Çin, Japonya, Orta Doğu'nun tamamı, Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar en iyi otellerde, en iyi saraylarda Mengen'den yetişmiş aşçılarımız bulunmakta" dedi.

Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, büyük elçilikler, saraylar ve lüks otellere aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesinde Türk Mutfağı Haftası coşkuyla kutlanıyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nda yetişen geleceğin aşçıları Türk Mutfağı haftası için yöresel ve tescilli ürünleri hazırlayarak stantlarda vatandaşların beğenisine sundu. Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar en iyi otellerde Mengen'den yetişmiş aşçıların bulunduğunu söyleyen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Çavuş, Mengen'in aşçı fabrikası olduğunu dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının aşçılarını Mengenli aşçılar oluşturmaktadır"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Doç. Dr. Osman Çavuş, "Mengen'in Osmanlı'ya dayanan bir saray mutfağından yetişen aşçıları var. Özellikle Yakup Ağa'dan bu yana gelen aşçılarımız var. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminde de ilk açılan otellere ve devlet kurumlarına Mengenli aşçılar yerleşmişlerdir. Dolayısıyla şu günümüzde bile cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının aşçılarını Mengenli aşçılar oluşturmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil aynı zamanda yurt dışındaki elçiliklerde de Mengenli aşçılar, Mengen doğumundan bahsetmiyorum, Mengen'in okullarında yetişmiş aşçılar servis etmekte. Özellikle elçiliklerden hatta yabancı saraylarda da aşçılarımızın olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"Mengen en iyi aşçılık okullarından biridir"

Dünyanın birçok ülkesinde Mengen'den yetişmiş aşçıların bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Osman Çavuş, "Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da, Orta Doğu'nun tamamı, Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar en iyi otellerde, en iyi saraylarda Mengen'den yetişmiş aşçılarımız bulunmakta. Mengen'i bir aşçı fabrikası olarak değerlendirebiliriz. Çünkü alaylı aşılardan sonra ilk eğitimli aşçıyı yetiştiren kurum burası. Hem lise düzeyinde, 1980'li yıllarda aşçılık lisesi açılıyor. 1997'de Mengen Meslek Yüksek Okulu, şu anda çatısı altında bulunduğumuz okul açılıyor. ve bu şu anda 125 üniversitede bu bölüm var ama. İlk öncülüğünü Mengen yapmıştır. Bu açıdan Mengen hem alaylı olarak hem eğitimli aşçılar yetiştirme konusunda önemlidir. Diğer okullarımız da çok iyi işler yapıyorlar ama buranın bir geleneği var Mengen en iyi aşçılık okullarından biridir diyebilirim" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mengen'den Dünyaya Aşçı İhracatı - Son Dakika

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