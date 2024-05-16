Menteşe Belediye Başkanı 19 Mayıs\'ı Kutladı

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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "19 Mayıs, Türk Ulusunun bağımsızlık ve özgürlük umutlarının gerçeğe dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. Ata'mızın bu günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi, çağın ötesindeki vizyonunun ve gençlere duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bizler de, Cumhuriyet'imizin değerlerini korumak ve yaşatmak konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Bağımsız yaşama kararlılığımızın simgelerinden olan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşında mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi. - MUĞLA