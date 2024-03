Menteşe Belediyesi Ramazan Ayında İftar Yemekleri Dağıtacak

Yerel

Menteşe Belediyesince Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverin sağladığı erzak ile 3 bin kişilik 4 çeşit iftar yemeği verilecek. Pazaryerinde kurulacak iftar yemekleri, Perşembe günleri Cumhuriyet Okulu bahçesinde ve Kötekli Mahallesi pazaryerinde kurulacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan ayının maneviyat duygusunun en yoğun olduğu ay olduğunu belirterek, "Paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında geleneksel iftar çadırımızı pazar yerine kuruyoruz. İftar yemeklerimiz Ramazan ayı boyunca her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzakla aşevimizde özenle hazırlanacak. Her gün 3 bin kişilik 4 çeşit iftar yemeği çıkaracağız. Sadece haftanın bir günü (Perşembe günleri) Pazar kurulması nedeniyle iftar soframızı Cumhuriyet Okulu bahçesine kuracağız. Bu süreçte aşevimiz Ramazan ayı boyunca öğlenleri hizmet vermeye devam edecek. Hafta içi her gün 500 kişilik öğlen yemeklerimiz çıkacak." dedi.

Kötekli Mahallesine iftar sofrası kurulacak

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Ramazan ayı münasebetiyle haftanın bir günü Kötekli Mahallesi'ne de iftar sofrası kurulacağını belirterek, "İftar soframızı öğrenci kardeşlerimizin yoğun olduğu Kötekli Mahallemize de kuracağız. Kötekli Mahallemizdeki iftar soframız haftada bir gün Perşembe günleri öğrenci kardeşlerimizle buluşacak. Bu duygularla Ramazan ayının barış ve sevgiye vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını kutluyorum" dedi. - MUĞLA