Menteşe'de 7'inci Tarhana Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Menteşe'de 7'inci Tarhana Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Tarhana Festivali, çeşitli etkinliklerle ve tarhana çorbası ikramıyla coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, el emeği ürünlerini sergileyerek eğlenceli bir gün geçirdi.

13.10.2024 15:33  Güncelleme: 15:44
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Menteşe'de 7'inci Tarhana Festivali gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde 7'incisi düzenlenen Tarhana Festivali coşkuyla gerçekleştirildi. Saburhane Meydanı'nda gerçekleştirilen Tarhana Festivali'nde vatandaşlara tarhana çorbası ikram edildi.

Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından Menteşe İlçesindeki Saburhane Meydanı'nda bu yıl 7'incisi düzenlenen festival çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Vatandaşlar el emeğiyle yaptıkları ürünleri stantlarda satarken, bando takımının festival alanında çaldıkları marşlar ve şarkılarla vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi.

Geleneksel oyunların oynandığı ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Tarhana Festivali'nde, yapımı 3 saat süren 40 kilogram ağırlığında ve 2 bin kişilik tarhana çorbası vatandaşlara dağıtıldı.

Düzenlenen festivale Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkan Yardımcıları Merve Fidem Barut ve Mehmet Tahça, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de 7'inci Tarhana Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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