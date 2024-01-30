Merkezefendi Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleriyle Vatandaşlara Destek Oluyor

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, sosyal hizmet alanında da faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ihtiyacı olan, engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde bakım hizmetleri ile evlerine misafir oluyor. Şu ana kadar 10 bin 573 Merkezefendili 'Evde Bakım Hizmetleri'nden faydalandı. Bu hizmet için özel olarak oluşturulan ekipler bakıma ihtiyacı olan vatandaşların ev temizliğinden kuaför ihtiyacına, egzersiz ve psikolojik danışmanlık desteğine kadar birçok konuda hizmet veriyor. 'Ailenizden Biri' sloganıyla başlatılan 'Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da https://merkezefendi.bel.tr/evdebakim/ web sitesinden bilgi alabiliyor.

"sadece zor ve sıkıntılı zaman da değil her zaman yanlarındayız"

Evde Bakım Hizmetlerini çok önemsediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Evde bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin tüm hizmetlerimizden hızlı ve çözüm odaklı faydalanmaları için gayret gösteriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri. Sadece zor ve sıkıntılı zamanlarda değil her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ