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Mermer artıklarından tasarladılar - Son Dakika

Mermer artıklarından tasarladılar

24.11.2021 10:07
Mermer artıklarından tasarladılar

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Merve Turan ve Merve Hilal Aktaş, 2021 Amorf Doğal Taş Tasarım Yarışmasında, mermer artığı tozlarını kullanarak tasarladıkları aydınlatma elemanı ile "mermer artıklarının değerlendirilmesi-öğrenci kategorisinde" ödüle layık görüldü.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencileri Merve Turan ve Merve Hilal Aktaş, 2021 Amorf Doğal Taş Tasarım Yarışmasında, mermer artığı tozlarını kullanarak tasarladıkları aydınlatma elemanı ile "mermer artıklarının değerlendirilmesi-öğrenci kategorisinde" ödüle layık görüldü. Turan ve Aktaş, para ödülünün yanı sıra Ticaret Bakanlığının Türkiye'de tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için verdiği bursu da kazandı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Doğal Taş ve Tasarım Yarışması Amorf bu yıl 2. kez gerçekleştirildi. Jürisinde Emre Arolat ve Melike Altınışık gibi çok sayıda başarılı tasarımcının bulunduğu yarışma; mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri, dış mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları, iç mekan mobilya ve aksesuar, sınırsız kategorisi olmak üzere toplam dört kategoriden oluştu.

Bu yıl yarışmaya toplamda 402 başvuru yapılırken, 7 adet proje ödülün sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Merve Turan ve Merve Hilal Aktaş, mermer artıklarından tasarladıkları aydınlatma sistemi ile ödül kazanan 7 proje arasında yer aldı.

Danışmanlığını Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ömer Can Bakan'ın yürüttüğü projede öğrenciler, doğal taşın nitelikli ve yenilikçi yorumlarını ararken, aynı zamanda teknolojik cihazların yaydığı mavi ışığın, insan doğasının güne ve geceye olan adaptasyon halini (sirkadiyen ritm) bozmasından yola çıktı. Bu ritmin yeniden sağlanması fikri ile çözüm üreten genç tasarımcılar, "Işık ve aydınlatma, insan fizyolojisi ile psikolojisi üzerinde büyük bir rol oynuyor. Sirkadiyen projesinin amacı da bir yüzeyi aydınlatmanın ötesine geçerek, kullanıcıyı doğal taş üzerinden kalibre etmek. Tasarımımızda, kullanıcı, ışığı mekanda doğrudan almak yerine, mermerin üzerinden malzemenin iki farklı dokusuyla birlikte iki farklı şekilde deneyimliyor. Bu deneyim mekandaki yapay aydınlatma atmosferini kırarak kullanıcıyı doğaya bir adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor. Bu tasarımla doğayı ve sağlığı ön planda tuttuğu için artık mermer tozlarını iki farklı karışımda kullanarak, kullanıcıya bir obje üzerinden iki farklı doğal taş deneyimi vermeyi de amaçladık. Günümüz dijital dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan nesnelerin internetini de kullanarak, internet üzerinden iletişim kuran bir sistemi aydınlatma ünitesinin içine ekledik. Bu sayede bireylerin gün içindeki hareket ve mavi ışık birikimleri incelenerek gerekli olan doğal ışık kalibrasyonu otomatik olarak ayarlanabilmekte" dedi.

Öğrenciler, para ödülünün yanı sıra, Ticaret Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yarışmada dereceye girdikleri için Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve bakanlığın onayı ile yurt dışı eğitim bursu ödülü almaya da hak kazandı. Öğrenciler bu sayede, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjan dahilinde uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim olanağı bulacak. - İZMİR

Mermer artıklarından tasarladılar
Mermer artıklarından tasarladılar
Mermer artıklarından tasarladılar

Yaşar Üniversitesi, Doğal Taş, Türkiye, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mermer artıklarından tasarladılar - Son Dakika


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