Başkan Seçer, Akdeniz İlçesindeki Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Başkan Seçer, Akdeniz İlçesindeki Çalışmaları Yerinde İnceledi

16.08.2022 11:44

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde tamamlanarak trafiğe açılan ve yapımı devam eden yolları yerinde inceledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde tamamlanarak trafiğe açılan ve yapımı devam eden yolları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Akdeniz ilçesinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde tamamlanıp trafiğe açılan ve yapımı süren yolları inceledikten sonra bölgeyi gezen Başkan Seçer, mahalle halkıyla sohbet etti. Akdeniz ilçesindeki yol incelemeleri ve esnaf ziyaretine; Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ bürokratları, daire başkanları ve muhtarlar da katıldı.

Üç mahallede yürütülen yol çalışmalarında 138 ve 139. caddeler modern bir teknik yapıyla tamamlanıp trafiğe açıldı. 136. Cadde'de ise çalışmalar devam ediyor. 136. Cadde'nin ardından ardından Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde de çalışmalar başlayacak.

  1. Cadde'yi inceledikten sonra çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, şunları söyledi:

"51'İ BÜYÜKŞEHİR'E AİT OLMAK ÜZERE TOPLAM 169 LOKASYONDA ÇALIŞMA YAPTIK"

"Özgürlük, Çay ve Çilek mahallelerinde 51 lokasyonu Büyükşehir'e ait olmak üzere, toplam 169 lokasyonda çalışma yaptık. 118 lokasyon aslında ilçe belediyesine aitti. Yani buranın Akdeniz Belediyesi'ne ait olduğunu düşünürseniz, MESKİ çalışmalarından sonra, Akdeniz Belediyesi'nin sorumluluğunda olup yapamadığı ya da yapmak istemediği çalışmaları da biz üstlendik. Ara sokaklara kadar girdik. Toplamda 3 mahallede 80 bin ton asfalt kullandık, 53 bin metrekare de kaldırım çalışmasının altına imza attık.

Burada 10 ayrı caddede yenileme çalışmaları yaptık. Her caddenin kendine göre bir özelliği var. Bunlardan 134, 136, 138, 144 ve 152'nci caddeler, yoğun ve ağır yük taşıtlarının seyir halinde olduğu caddeler. Çünkü burada çok sayıda büyük lojistik, nakliyat ve benzeri işletmeler var. Buralara gelen araçlar da yüksek tonajlı araçlar ve zaman içinde yola zarar veriyorlar. Bundan dolayı biz bu caddelerde kaliteli, dayanıklı, uzun yıllara sarih herhangi bir problem yaratmayacak teknik bir imalat yaptık.

"İHTİYACI ÖNCELİKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN YERLERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Özgürlük Mahalle Muhtarımızdan, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldım. Mahalleli olarak son derece memnunlar.  Çünkü uzun süredir yaşanan bu sorunlar, yapılan bu çalışmalarla ortadan kalkmış olacak. Bu çalışma bittikten sonra, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ne geçeceğiz. Orada Bekirde Yolu olarak andığımız bölgede, 800 metrelik çok yoğun bir güzergahta çalışmamız olacak. Özellikle bugüne kadar hizmet almakta sıkıntı yaşamış bölgelere belki pozitif ayrımcılık yapılabilir, ama genel anlamda baktığınız zaman, ihtiyacı öncelikli olarak tespit edilen yerlerde bu çalışmalar yapılıyor, yapılmaya da devam edecek."

Kaynak: ANKA
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Akdeniz, Mersin, Çay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Seçer, Akdeniz İlçesindeki Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika

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