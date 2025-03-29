Mersin\'de Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

Mersin'de bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı öncesinde ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de şehir merkezi başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Alışverişlerini son güne bırakan vatandaşlar özellikle bayramlık kıyafet ve şeker almaya yöneldi. Kalabalıktan dolayı bazı caddelerde araç ve yaya trafiğinde de yoğunluk yaşandı.

Yoğunluğun öğlen saatlerinde başladığını belirten dsnaflardan Selahattin Ozan Gürçam, özellikle şeker ve çikolatalarda kampanyalar olduğu için vatandaşların çok rağbet ettiğini söyledi.

Alışveriş için gelenlerden Yusuf İnce de, "Bayram alışverişi için geldim, şeker, lokum ve kahve aldım. Bayram için ne gerekiyorsa aldım. Allah izin verirse misafirlere ikram edeceğiz" diye konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren babasıyla beraber satış yapan Nurullah Ecevit ise bayramda eşofmanlarını ve tişörtlerini giysinler diye 150 TL'ye satıyoruz. Yoğunluk var. Yoğunluktan dolayı sesim kısılmış. Sabah geldim, bağırdım, bağırdım, sesim de böyle kısıldı" ifadelerini kullandı. - MERSİN