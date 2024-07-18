Mersin\'de Çocuk Kampüsü İnşaatı İncelendi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı süren Mezitli Çocuk Kampüsü inşaatını inceledi. Kampüsün, çocukların hem etkinlik hem de atölye faaliyetleriyle eğitim alabilecekleri bir alan olacağını belirten Seçer, "Çocukların eğlenerek eğitim almalarını istiyoruz" dedi.

Kampüsteki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Seçer, inşaatın eylül ayı gibi tamamlanmasının planlandığını ifade etti. Kampüsün bin metrekaresi kapalı olmak üzere 3 bin metrekare alan üzerine inşa edildiğini ifade eden Seçer, "Burada çocukların eğlenerek sanat, sinema, tiyatro, drama, bilim, tarım gibi alanlarda hem etkinlik hem atölye faaliyetleriyle eğitim almalarını sağlayacağız. Bir atölye binamız, çok amaçlı salonumuz, çocuklara etkinlik yapabileceğimiz açık çocuk alanları, survivor parkuru var. Çocuklara dair ne istiyorsanız hepsi burada var. Çocukların eğlenerek eğitim almalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Bugüne kadar 8 çocuk gelişim merkezi oluşturduk"

Kampüsün, hizmete açtıkları çocuk gelişim merkezlerinden farklı bir konseptte tasarlandığına dikkat çeken Seçer, "Bitince ve hizmete girince vatandaşlarımız bunu daha net görme imkanı bulacak. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 8 çocuk gelişim merkezi oluşturduk. Tarsus'tan Anamur'a kadar hepsi faaliyette. Bunun dışında 4 çocuk gelişim merkezi inşaatımız sürüyor. Her şey çocuklarımız için. Çünkü çocuklarımız geleceğimiz, çocuklarımızı seviyoruz" dedi.

Kampüsün eylül ayında tamamlanması planlanıyor

Bu yılın mart ayında Mezitli ilçesindeki Yaşar Doğu Caddesi'nde temeli atılan Mezitli Çocuk Kampüsü'nün tamamlanmasıyla çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri modern bir tesis Mersin'e kazandırılacak. Tesiste bulunan çok amaçlı salon da sinema, tiyatro, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. Kampüsün eylül ayında tamamlanması planlanıyor. - MERSİN