Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortopedik engelli bireyleri oyuncak yapım atölyesinde eğitiyor

Mersin Ortopedik Engelliler Derneği'nin binasının yer aldığı Yenişehir Belediyesi Akın Özdemir Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ortopedik engelli bireyler gönüllü eğitmenler eşliğinde oyuncak yapımı eğitimi aldılar. Dikiş dikip, oyuncak yapımının detaylarını öğrenen bireyler projeye dahil olmanın mutluluğunu yaşadılar. Ortopedik engelli bireylerden Murat Ünlü de oyuncak yapım atölyesine katılan ilk erkek kursiyer olurken, yeteneğiyle katılımcılardan ilgi gördü. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi, bundan sonraki günlerde de projeyi farklı kesimlere ulaştırmayı sürdürecek.

MERAL SEÇER: "SİZLERLE BİRLİKTE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, bu seferki buluşmanın, Evimiz Atölye Projesi'nin en özel çalışması olduğundan söz ederek,"Mersin Ortopedik Engelliler Derneği Başkanımız Nalan Hanım ile Gönüllülük Şubesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi ile görüştü" dedi.

Evimiz Atölye Projesi'ni bugüne kadar birçok mahallede hayata geçirdiklerinden bahseden Seçer, "Mahallelerde birçok kadınla beraber çalıştık. Herkesteki ortak düşünce; 'birlikte oluyoruz, mutlu oluyoruz ve bir şeyler üretiyoruz' noktasındaydı. Bu ortak düşünce projede amaçladığımız hedefe ulaştığımızın göstergesidir. Şimdi ilk defa Evimiz Atölye'de bir erkek kursiyerle çalışıyoruz" diye konuştu.

Ortopedik engelli bireylere Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de selamlarını ileten Seçer, "Hep birlikte, sizlerin ne kadar kıymetli olduğunu ve topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Birlikte olmamız kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" dedi. Seçer, daha başka projelerde de birlikte olmayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

BAKIR: "KELİMELERLE İFADE EDİLEMEYECEK BİR MUTLULUK"

Mersin Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Nalan Bakır, engelli bireylerin hayatlarına dokunacak projelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu tür bir proje benim yıllarca aradığım bir şeydi. 36 tane engelli mezun ettim. Takı tasarım projesi, bilgisayar, muhasebe, bilgisayar bakım onarım projelerinden birçok üyemiz memur oldu" dedi.

Evimiz Atölye'nin çok güzel bir proje olduğunu vurgulayan Bakır, üreterek kazanmaktan daha güzel bir şey olmadığını söyleyerek, "Kelimelerle ifade edilemeyecek bir mutluluk. Bugün bizlere; Sayın başkanımın eşi Meral Hanım'ın o güler yüzü ve sıcaklığı sayesinde projeyi daha ileriye götüreceğimize ve bu halkaya daha çok engelli birey katacağımızın inancını aşıladı. Kelimeler bile yetersiz kalıyor. Gerçekten güzel şeyler yapmanın tablosu şu anda arkamızda" diye konuştu.

Daha çok engelli vatandaşa ulaşmak istediklerini ifade eden Bakır, "Sayın Başkanıma ve eşi Meral Seçer'e bize vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Keşke daha çok engelli bireye ulaşsak. Köylere engelli bireylere ulaşsak. Projenin çoğalarak büyümesini istiyoruz" dedi.

ORTOPEDİK ENGELLİ BİREY MURAT ÜNLÜ, EVİMİZ ATÖLYE PROJESİ'NİN İLK VE TEK ERKEK KURSİYERİ

Evimiz Atölye Projesi'nin ilk erkek kursiyeri olan Murat Ünlü ise "Projeyi iyi ve güzel buldum. Bebek yapıyorum. Evde bütün dikiş işlerini zaten ben yapıyorum. Benim için kolay. Ekonomi için de çok iyi oluyor ve güzel bir proje. Ben ilk kez dahil oldum. Erkekler de gelsin, buyursunlar, ben nasıl yapıyorum onlar da yapar" diyerek, diğer erkekleri de dikiş dikmeye davet etti.

"EŞİM DE BENİM GİBİ ENGELLİ. EŞİME DESTEK VERMEK BENİ ÇOK MEMNUN EDİYOR"

Meryem Erşahin de duyduğu memnuniyeti dile getirerek, arkadaşları ile bir arada bu tarz projelere katılmanın güzelliğinden söz etti. Erşahin, "Vahap Bey'e bu projeye destek verdiği için teşekkür ederiz. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok memnun oldum, teşekkür ederim. Çok mutluyuz. Bizlerin de bu tarz çalışmalar yapması bizi çok memnun ediyor. Ben evliyim, eşim de benim gibi engelli. Eşime destek vermek beni çok memnun ediyor" dedi.

"BİZE BİR MESLEK OLUR"

Fevziye Karakoç da ilk kez oyuncak bebek yapım atölyesine katıldığını belirterek, "Bütçemize de katkı olur. Kendi becerimizle yaparız, bize bir meslek olur. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Her işin kolayı da zoru da var. Severek yapınca insana kolay geliyor. Ben mesela bunları birilerine hediye götürünce çok seviniyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Etkinlikte MESKİ Genel Müdürlüğü personeli tarafından da su tasarrufu konusunda bilgilendirme yapıldı.