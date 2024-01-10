Mersin'de sağlık çalışanlarına moral konseri

MERSİN - Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik moral konseri düzenlendi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Bina Konferans Salonunda, kanun virtüözü Ahmet Baran ve Terennum İyilik Korosu öncülüğünde düzenlenen konserde, sağlık çalışanları keyifli anlar yaşadı.

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Bahar Aydınlı sahneye çıkarak koronun şarkılarına eşlik etti. Moral konseri Başhekim Aydınlı'nın kanun virtüözü Baran'a çiçek takdimiyle sona erdi.

Başhekim Aydınlı, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, 'Bir ses bir nefes' mottosuyla sağlık çalışanlarına bir ara es verdirmek istediklerini belirterek, "İnşallah bundan sonra başımıza başka afet gelmez, sağlıkçılar daha fazla zorlanmazlar. Hasta bakmaya devam ederken tüm sağlık çalışanları yüzlerinde bir tebessümle gittiler" diye konuştu.