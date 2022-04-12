Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor - Son Dakika
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Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor

12.04.2022 10:50
Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor

Mersin polisi, öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Mersin polisi, öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Mersinli Ahmet İlkokulu'nda polislik mesleğinin tanıtılması, arkadaşlık ilişkileri, ailenin önemi, telefon ve internet kullanımı, genel asayiş kuralları, sosyal yaşantıda dikkat edilmesi, emniyet kemeri takmanın önemi, genel trafik kuralları ve benzeri konularında bilgilendirdi.

TDP, Narkotik, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik Şube müdürlükleri de kendi açılarından bilgi verdi. - MERSİN

Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor

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Asayiş, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin polisi öğrencileri bilgilendiriyor - Son Dakika


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