Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919 Konferansı ve Spor Turnuvaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919 Konferansı ve Spor Turnuvaları Gerçekleştirildi

Milli Mücadele\'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919 Konferansı ve Spor Turnuvaları Gerçekleştirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, milli mücadele döneminin tarihi arka planını ele alan bir konferans düzenlendi. Konferans sonunda, HKÜ Spor Topluluğu tarafından düzenlenen 2024 Spor Turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

18.05.2024 11:27
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında milli mücadele döneminin tarihi arka planını ve bu dönemde yaşanan önemli olayların ele alındığı "Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919" konulu konferans Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) gerçekleştirildi. Konferans sonunda, HKÜ Spor Topluluğu tarafından düzenlenen 2024 Spor Turnuvalarında dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

Şehitler için saygı duruşun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, TRT tarafından hazırlanan "19 Mayıs" adlı belgeselin gösterimi ile HKÜ Cine Amfi'de başlayan programa HKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ve Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Öğrenci Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, "19 Mayıs 1919, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli mücadelemizin ilk tohumlarının atıldığı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı ilk adımın tarihidir. Bugün, bu anlamlı günde gençlerimizle birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. HKÜ'nün üretken gençlerinin spor, bilim, sanat, edebiyat ve her türlü alanda öncülük edeceğine ve vizyonlarını daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bir arada olduğumuz bu özel günde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

HKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Erkoç'un konuşmacı olarak yer aldığı "Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919" konulu konferansta 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki önemi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin detayları paylaşıldı.

Konferansın ardından, danışmanlığını yaptığı HKÜ Spor Topluluğu tarafından düzenlenen 2024 Spor Turnuvaları Ödül Töreni'nde konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, "Çok yönlü bir aktiviteydi. Başta rektörlüğümüz ve mütevelli heyetimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde madalyalar sahiplerini ve kupalar sahiplerini buldu

Futbol turnuvasında birinciliği Sağlık Bilimleri Fakültesi Futbol Takımı, ikinciliği Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 'Fizyo United' takımı ve üçüncülüğü Meslek Yüksekokulu2ndan 'SHK Air' takımı kazandı. Basketbol turnuvasında ise Meslek Yüksekokulu'ndan 'İHA Basketbol' takımı birinci, Mühendislik Fakültesi basketbol takımı ikinci ve İletişim Fakültesi basketbol takımı üçüncü oldu. Voleybol turnuvasının birincisi Mühendislik Fakültesi 'Mashup' voleybol takımı, ikincisi Mühendislik Fakültesi voleybol takımı ve üçüncüsü Eğitim Fakültesi voleybol takımı oldu. Masa Tenisi Turnuvası'nda ise birinciliği Mühendislik Fakültesi'nden Enes Cıkcık, ikinciliği İletişim Fakültesi'nden Arş. Gör. Mahmut Ceran ve üçüncülüğü yine Mühendislik Fakültesi'nden Esat Efe Karalar elde etti. Tüm branşlarda ödül alan Mühendislik Fakültesi 2024 Yılı Rektörlük Kupasının sahibi oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Konferans, Gençlik, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919 Konferansı ve Spor Turnuvaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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