Miniklerden Anlamlı Ramazan Desteği - Son Dakika
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Yerel

Miniklerden Anlamlı Ramazan Desteği

Miniklerden Anlamlı Ramazan Desteği

Osmaniye'deki minik Kur'an kursu öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırladı.

06.03.2025 14:10
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Osmaniye Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an kursunda öğrenim gören minik yürekler Ramazan kolisi hazırladı.

Osmaniye Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı. Minik öğrenciler, Kuran-Kursu Hocaları rehberliğinde Ramazan kolileri hazırlayarak yardımseverliğin en güzel örneklerinden birini sergiledi.

Ayrıca, kendi harçlıklarıyla biriktirdikleri paraları sadaka taşına bırakan çocuklar, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini küçük yaşta deneyimledi.

Etkinliğe katılan Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, çocukların bu duyarlı davranışının takdire şayan olduğunu belirterek, onları yetiştiren ailelerine ve emeği geçen Kuran-Kursu hocalarına teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

osmaniye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Miniklerden Anlamlı Ramazan Desteği - Son Dakika

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