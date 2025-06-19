Mısır'da Aktivistlere Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mısır'da Aktivistlere Saldırı

Mısır\'da Aktivistlere Saldırı
19.06.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserili aktivist Ahmet Aydan Bekar, Mısır'da Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılan arkadaşlarının darp edildiğini anlattı.

Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılan Kayserili aktivist Ahmet Aydan Bekar, Mısır'da yaşadıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımızı sopalarla, kırbaçlarla, kesici delici aletler ile darp ettiler" dedi.

Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Kayseri'den Refah Sınır Kapısı'na giden aktivistlerin arasında yer alan Ahmey Aydan Bekar, Mısır'da yaşadıklarını anlattı. Mısır'da kendilerine iyi davranılmadığını kaydeden Bekar, "Mısır- Kahire havaalanında bizleri gereksiz yere yaklaşık 2-3 saat kadar beklettiler ve pasaportlarımızı aldılar. Daha sonra tekrardan teslim ettiler. Sonra otellere geçtik. Ertesi gün Ariş olan rotamızı İsmailiye çevirdiler. Oradan Refah kapısına gidecektik ve kamp kuracaktık. Normalde planımız böyleydi. Rotamız bu şekildeydi. Sabah 10 gibi falan ekipler peyderpey yavaş yavaş İsmailiye bölgesine geçmeye başladı. Burada İsmailiye bölgesine geçerken yaklaşık 5 tane kontrol ve çevirme noktaları vardı. Buralara giden aktivist arkadaşlarımızı çeviriyorlardı. Birinci kontrol noktası, ikinci derken beşe kadar kontrol noktaları vardı. Beşinci toplama merkezine gelenleri gözaltına alıp deport ediyorlardı. İnsanları topladılar ve herhangi bir yere gitmelerine izin vermediler. Pasaportlarına el koydular. Daha sonra iş biraz daha sertleşti. Polisten ziyade daha önce bildiğimiz baltacılar vardı. Baltacılar geldiler. Bu insanlar bizim aktivist arkadaşlarımızla beraber bizleri orada darp etmeye başladılar. Sopalarla, kırbaçlarla, kesici delici aletler ile darp ettiler. Hatta HÜDAPAR milletvekili vardı, onun başı yarıldı. Bir ablamızın yanağı yarıldı. Bazı arkadaşlarımızı darp ettikten sonra araçlarla gözaltına alındılar ve orada beklettiler. Gece yarısına kadar orada beklendi ve gece yarısından sonra yavaş yavaş pasaportları iade ettiler. Yavaş yavaş ekipler dönmeye başladı. Mısır polisinin veya askerinin araçlarıyla götürdüler. Onlar da Mısır'ın arka sokaklarına, Kahire'nin riskli bölgelerine bıraktılar. Kimin ne yapacağını bilemediler. Sabaha karşı bazı arkadaşları gözaltına aldılar ve deport edilenler oldu. Havaalanında 8-10 saat bekletilenler oldu. Tıbbi müdahaleye gerek olan arkadaşlarımız oldu. Gerçekten böyle sert darbelerle arkadaşlarımızı darp ettiler. Sabah toplantı oldu ve Mısır'daki eylemin durdurulduğunu, daha sonraki yapılacak eylemler konusunda anlaşmaya varıldığı söylendi" ifadelerini kullandı.

"Nerede zulüm gören mazlum varsa elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Dünyadaki tüm mazlumların yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getiren Ahmet Aydan Bekar, "Bizlere son zamanlarda aktivist diyorlar. Aktivistlerin bundan vazgeçmesi mümkün değil. Yurt dışından gelen arkadaşlarımız vardı. Orada Nelson Mandela'nın torunuyla karşılaştık. Adam Güney Afrika'dan gelmiş. Binlerce kilometre öteden gelmiş ve bu adam gayrimüslim bir adam ama Gazze'yi dava edinmiş. Yani Gazze'yi kendisine dava edinmiş bir insan. Onunla konuştuk, muhabbet ettik. Bunun gibi o kadar çok insan var ki Amaçları sadece Gazze. Gazze'deki zulmü ve katliamı insanlara duyurabilmek ve bunu durdurabilmek. Bizim gibi amaçları tamamen bu. Bizler de zaten yıllardır bu dava için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapılacak her türlü eyleme bizler de dahil olmaya çalışacağız. Sadece Gazze değil, mazlum coğrafyalardaki tüm insanların kurtulmasını amaçlayan eylemlerimiz, aktivitelerimiz olacak. Bunun için de Arakan'dan tutun, Doğu Türkistan da dahil nerede bu tür durumlar varsa oradaki zulüm gören insanlar için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, kayseri, Dünya, Mısır, Gazze, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mısır'da Aktivistlere Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:48
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti
Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:26:56. #7.13#
SON DAKİKA: Mısır'da Aktivistlere Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.