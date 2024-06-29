Motoru Alev Alan Tır Yandı

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Motor kısmından alev alan tır yandı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiinde seyreden tır motor kısmından çıkan yangın nedeniyle alev alev yanarak küle döndü.

Yangın, D-100 kara yolu Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Ali G. idaresindeki 06 DFE 226 plakalı tır, motor kısmından alev aldı. Araç şoförü tırdan çıkan dumanları fark edinde tırı emniyet şeridine park etti. Kısa sürede büyüyen yangın tırın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.