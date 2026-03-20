Moymul\'da Bayram Dayanışması

20.03.2026 14:19
Moymul Mahallesi'nde bayramlarda geleneksel toplu bayramlaşma coşku ile devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul Mahallesi, Ramazan ve Kurban bayramlarında örnek bir dayanışma ve gelenek kültürüne sahne oluyor. Yaklaşık 50 yıl önce merhum Ziya Yücel tarafından başlatılan toplu bayramlaşma geleneği, oğlu İhsan Yücel (72) ve mahalle sakinleri tarafından bu yıl da coşkuyla sürdürüldü.

Tavşanlı'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Moymul Mahallesi'nde, bayram namazının ardından vatandaşlar evlerine dağılmak yerine sokaklarda bir araya geliyor. Mahalle kültürünü canlı tutmak ve komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla sürdürülen gelenek kapsamında, mahalle sakinleri sokak sokak dolaşarak tüm komşularıyla bayramlaşıyor.

Merhum Ziya Yücel tarafından başlatılan bu anlamlı adet, bugün oğlu İhsan Yücel'in öncülüğünde devam ettiriliyor. Yaklaşık yarım asır önce küçük bir grupla başlayan etkinlik, günümüzde yüzlerce kişinin katıldığı geniş kapsamlı bir organizasyona dönüştü.

Mahalle sakinleri, oluşturdukları kortejle sokakları tek tek dolaşarak kapı önlerinde bekleyen büyüklerin ellerini öpüyor, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor. Uzun kuyrukların oluştuğu bayramlaşma sırasında küslerin barıştığı ve birlik-beraberlik mesajlarının verildiği anlar duygusal görüntülere sahne oluyor.

Gelenek hakkında açıklamalarda bulunan İhsan Yücel, babasından devraldığı bu mirası yaşatmanın gururunu yaşadığını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Advertisement
