MSB'den İsrail Saldırısına Açıklama - Son Dakika
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MSB'den İsrail Saldırısına Açıklama

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MSB, İsrail'in Suriye'deki hava üssüne yapılan saldırıda Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, " İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında Gölcük'te bulunan TCG Koçhisar'da gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın toplantısının ardından Bakanlık, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Açıklamalarda İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısı, Yunanistan'ın ilan ettiği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun son telefon görüşmeleri değerlendirildi.

"Üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmuyordu"

Bakanlıktan İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz" denildi.

Saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri heyeti bulunmadığı vurgulanarak, "İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceği belirtilen açıklamada, "Suriye 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz" denildi.

"Yunanistan'ın düzenlemesi ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmuyor"

Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin soruya Bakanlık, gelişmelerin yakından takip edildiği cevabını verdi. Açıklamada, "Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz, Ege Denizi'ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Ege'deki sorunların çözümüne ilişkin yaklaşımına da değinilen açıklamada, "Bununla birlikte Türkiye, Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin geliştirilmesinden yanadır" denildi.

"Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun son dönemde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu. Bakanlık açıklamasında, "Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda askeri diplomasi alanında hem sayın bakanımız hem de sayın genelkurmay başkanımız bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın genelkurmay başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Dış Politika, Suriye, İsrail, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB'den İsrail Saldırısına Açıklama - Son Dakika

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