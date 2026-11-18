MSB'nin 2027 bütçe teklifi 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Teklifin komisyona sunulmasıyla bakanlığın 2027 bütçesi TBMM sürecine girmiş oldu.
Milli Savunma Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi, 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin TL olarak TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu.
Kaynak: İHA
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