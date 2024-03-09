Mudanya'da başıboş köpekler yollarda telef oluyor - Son Dakika
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Mudanya'da başıboş köpekler yollarda telef oluyor

Mudanya\'da başıboş köpekler yollarda telef oluyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yörükali Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 başıboş köpek, yollarda araçların altında kalarak telef oluyor. Köpeklerin aynı zamanda sürüler halinde gezip insanlara saldırması da panik yaratıyor. Çevre sakinleri daha korunaklı bir yer talep ediyor.

09.03.2024 09:27  Güncelleme: 09:30
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yörükali Mahallesi'nde anayolun üzerinde konuşlanan köpek barınma alanındaki yaklaşık 300 başıboş köpek, yollarda araçların altında kalarak telef oluyor.

Mudanya'nın Yörükali Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 300 köpek, açık barınaktan yolla çıkarak araçlarına altında kalıyor. Bu nedenle bir çok köpek araçların altında can veriyor. Üstelik sürüler halinde gezen köpekler, bölgede yürüyüş yapan insanlara saldırmasında vatandaşlara panik oluşturuyor. Çevre sakinleri Mudanya Belediyesi tarafından konuşlandırılan bu yerin daha korunaklı yerler alınmasını istiyor.

Vatandaşlar, "köpekler de ezilmesin, insanlarda huzur içinde yürüyüş yapsın" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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