Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali Sona Erdi

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- Mudanya Triatlonu sona erdi

BURSA - Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali" iki gün süren zorlu yarışların ardından sona erdi. Parkurları tamamlayabilen her yarışmacının madalya ile ödüllendirildiği Triatlon Finali'ne Mudanya'nın mavi suları, eşsiz manzarası ve tarihi sokakları damga vurdu.

Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile Mudanya'da ilk kez düzenlenen 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalleri büyük heyecan ve mücadeleye sahne oldu. Yüzme, bisiklet ve koşu sporunu ardı ardına yaptıkları için "demir adam" tanımıyla bilinen triatletlerin final parkuru, Mudanya'nın havası, denizi ve tarihi eşliğinde tamamlandı.

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılan finallerde, 13 ile 70 yaş arası 485 triatlet, Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grupları, M3 ve PTS olmak üzere 17 ayrı yaş kategoride yarıştı. Mudanya'nın sert poyrazında zorlu hava şartlarında gerçekleşen finallerde, Mudanya halkı ve sporseverler yarışmacıları yalnız bırakmadı. Bazı sporcuların yarışı erken bıraktıkları görülürken 20,6 derece su sıcaklığı triatleri zorladı.

Dereceye girenlere ödülleri Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, federasyon yöneticileri ve ilçe protokolünün katıldığı törenle verildi.

"Triatlon sporunun kaybedeni olmaz"

Mütareke etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mudanya Triatlanu Türkiye Finali'nin bir ilk olduğunu ancak son olmayacağını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Olağanüstü bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu alandaki organizasyonları uluslararası olarak yapmak istiyoruz" dedi. Dalgıç, "Triatlon gibi multidisipliner bir sporun kaybedeni olmaz, katılmak yeterlidir. Her bitiren şampiyondur. Yarışlara katılım ve ilgide çok yüksekti. Sporcularımız, antrenörleri ve aileleri ile birlikte bin 500 kişilik misafirimiz vardı. Onları Mudanya'da ağırlamaktan büyük keyif aldık. Mudanya hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin dışa açılan kapısıdır. Her zaman da öyle olmuştur. Bu nedenle de triatlonu çok önemsiyoruz. Gece gündüz emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Mudanya Belediyesi'ne yaptıkları ev sahipliği için teşekkür etti. Mudanya'da başlayan iş birliğini uzun yıllar devam ettirmek istediklerini belirten Yalçınkaya, "Mudanya'da muhteşem bir uyum yakaladık. Sizlerin de desteğiyle her geçen gün triatlon sporunu büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.