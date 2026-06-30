Müftüler İstişare ve Veda Toplantısında Buluştu - Son Dakika
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Müftüler İstişare ve Veda Toplantısında Buluştu

Müftüler İstişare ve Veda Toplantısında Buluştu
30.06.2026 16:39
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Erzurum'da müftüler, din hizmetlerini ele almak ve veda etmek için toplandı.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında; İl Müftü Yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla Yakutiye Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelindeki din hizmetlerinin ele alındığı toplantının ardından, Müceldili Konağı'nda bir veda programı düzenlendi. Programaa, görev yerleri değişen Palandöken İlçe Müftüsü iken Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğü görevine atanan Ahmet Gözcü ile Olur İlçe Müftüsü iken Aydın İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Cihan Subaşı'da katıldı.

Müceldili Konağı'nda gerçekleştirilen programda, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, görev süresince sundukları hizmetlerden dolayı ilçe müftülerine teşekkür ederek plaket takdim etti ve yeni görev yerleri için başarı temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müftüler İstişare ve Veda Toplantısında Buluştu - Son Dakika

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