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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça içme suyu projesinde ilk kazmayı vurdu - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça içme suyu projesinde ilk kazmayı vurdu

08.02.2022 12:20
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça içme suyu projesinde ilk kazmayı vurdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'nın Betçe Bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 40 Milyon TL'lik altyapı projesinde ilk kazma vuruldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'nın Betçe Bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 40 Milyon TL'lik altyapı projesinde ilk kazma vuruldu. Çalışmalar kapsamında Betçe Bölgesini besleyecek olan deponun yapımına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Datça'nın Betçe Bölgesinde içme suyu projesi başlatıldı. İlk etabı 31 Milyon 300 Bin TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı Mahallelerine uzun yıllar yetecek ek içme suyu sağlanacak. Proje 2 etap şeklinde hayata geçirilecek.

Çalışmalar başladı

Betçe Bölgesini besleyecek olan içme suyu projesi kapsamında Karaköy Mahallesi'nde depo çalışmasına başlandı. İlk etap çalışmaları kapsamında ilk etabı 31 Milyon 300 bin TL'ye toplam yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olacak proje ile Karaköy Mahallesi sınırlarında 3 adet sondaj kuyusu açılarak Yarımadada yer alan Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı Mahalleleri için günlük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağlanacak. Arından bölgede 2. etap çalışmalarıyla birlikte toplam 32 bin 500 metre içme suyu hattı imalatı yapılacak.

Projenin ilk etabında 1 adet 75 m3, 3 adet 200 m3, 1 adet 1000 m3 olmak üzere 5 içme suyu deposu, 2 terfi merkezi ile 9 bin 700 metre terfi hattı ve 8 bin 800 metre isale hattı yapılacak. - MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça içme suyu projesinde ilk kazmayı vurdu
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça içme suyu projesinde ilk kazmayı vurdu

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Karaköy, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça içme suyu projesinde ilk kazmayı vurdu - Son Dakika


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