Muğla\'da Gaziler Paneli Düzenlenecek

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Muğla Büyükşehir Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazilik" unvanı verilmesinin 103.yılında Büyükşehir Belediyesi uzman isimlerle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde "Gaziler Paneli" gerçekleştirecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Eylül Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenleyeceği panelde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, MSKÜ Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları, MSKÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nden Öğretim Görevlisi Osman Köse, emekli tarih öğretmeni ve araştırmacı Yılmaz Bozkurt ile panelist olarak katılacak.

Şehit ve gazi yakınları tekne turunda bir araya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi gaziler ve şehit yakınları için Akyaka'da tekne turu düzenledi. Aileler Büyükşehir'in düzenlediği tekne turunda bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi yaşayan kahraman gaziler için daha önce de Kıbrıs ve Çanakkale gezileri düzenlemişti. - MUĞLA