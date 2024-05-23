Muğla Büyükşehir 'Kıl Keçisi Projesi' meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir 'Kıl Keçisi Projesi' meyvelerini vermeye başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kıl Keçisi' projesi tüm ilçelerde kadın üreticilere destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 379 kadın üreticiye Bin 137 kıl keçisi dağıtıldı.

23.05.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir 'Kıl Keçisi Projesi' meyvelerini vermeye başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Kıl Keçisi' projesi tüm ilçelerde meyvelerini vermeye, kadın üreticilere kazandırmaya devam ediyor.

MUĞLA - 2019 yılında Muğla genelinde kadın üreticiler için 'Kıl Keçisi' projesini başlatan ve bugüne kadar 379 kadın üreticiye Bin 137 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteklemesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kıl keçisi desteklemesine katılan kadın üreticiler proje ile keçi sayısını arttırdıklarını, aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Üretici Demet Telli; "Keçi yetiştiriciliği ile aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kıl Keçisi projesinden 2020 yılında yararlanan ve 3 keçi alan Kavaklıdere ilçesinden üretici Demet Telli, "Şu anda 20 kadar oldular. Bu keçiler sayesinde ben de aileme katkı sağladım. Keçilerim çoğaldı" dedi.

Kıl Keçisi projesinden yararlanan Yatağan ilçesinden Elif Keskin'de 3 keçi ile başladığı üretimde şu an 10 keçisi olduğunu, ailesi ve kendi bütçesine ek gelir sağladığını belirtti.

Kıl Keçisi destekleme projesinden yararlanan Tarih bölümü mezunu üretici Cansu Biçer dört yıl resmi kurumlarda çalıştığını ama toprağıyla, üretimle ilgilenmenin kendisini daha mutlu ettiğini söyledi. Biçer; "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin keçisi projesini duydum. Ben katılmak istedim hemen. Muhtarımızın da yardımları ile bende katıldım. Keçilerimizi aldık, olur mu, olmaz mı, yapabilir miyiz derken baktık ki olacak ve devamını getirdik. Süt keçilerimizi daha da çoğalttık. Geçen yıl da artık süt satarak, peynir yaparak evimize katkı sağlamaya başladık" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir 'Kıl Keçisi Projesi' meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:32 İstanbul’da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir 'Kıl Keçisi Projesi' meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement