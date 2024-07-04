Muğla'da Figen Çoban cinayeti davası yeniden görülecek

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde eşi Figen Çoban'ı öldürdüğü öne sürülen Mehmet Çoban'a 'haksız tahrik indirimi' uygulanmadığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının savcı tarafından istinafa taşınmasıyla, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Yatağan'a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde eşi Figen Çoban'ı öldürmesi ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın 7 Mart'ta yapılan dördüncü duruşmasında savcı sanığın annesi H.Ç. hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için 'eyleme iştirakten' ceza verilmesini istemiş, sanık Mehmet Çoban hakkında ise eşi Figen Çoban'ın iş yerindeki bir şahısla olan mesajları nedeniyle 'haksız tahrik indirimi' uygulanmasını talep etmişti.

Ancak mahkeme, 4 Nisan'da savcının "haksız tahrik indirimi" talebini kabul etmeyerek, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Savcı ise Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mehmet Çoban hakkında verdiği karara itiraz etmişti.

İstinaf Mahkemesi itirazı kabul etti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi ise itirazı kabul ederek davanın yeniden görülmesine karar verdi. Davanın duruşması 18 Eylül 2024'te yapılacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Figen Çoban'ın aile avukatı Kemal Ertuğrul, şunları söyledi:

"Malumunuz bu dosyada biz de, kayınvalidenin de suça katıldığı, en azından işlenen suçu engelleme olanağı olmasına karşın bu konuda bir çaba sarf etmediği, bu sebeple beraat etmemesi gerektiği ve Cumhuriyet Savcısının talepleri üzerine hiçbir şekilde sanık için haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini konusunda karara itiraz ederek İstinaf başvurumuzu yapmıştık. Şimdi raportör hakimin bir görüşü dosyada mevcut ama şu an UYAP'tan bize tebliğ olmuş değil. İki seçenek olabilir, birincisi bizim taleplerimiz üzerine tahrik indirimi yapılmaması talebinin reddi. İkincisi de kayınvalidenin de suça katıldığı kabul edilerek, onunda cezalandırılması yönünde bir karar verilebilir. Aksi durumda ise Cumhuriyet Savcısının ve sanık vekillerinin de itirazları doğrultusunda tahrik indiriminin uygulanması gerektiği düşünülerek sanıkta ceza indirimi yapılabilir. Duruşmada bu iki seçenekten herhangi birisi gerçekleşmesi olasıdır. Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. İstinafın tebligatında da yeniden görülmesi diye bir açıklama olduğu için bu duruşma normal duruşmalar gibi 3-4 duruşma gibi de sürebilir. Belki de yapılacak duruşmadan sonra taraflar dinlendikten sonra Cumhuriyet Savcısı bir mütalaa verip hemen aynı gün karar da çıkabilir. Tabii ki buradan çıkan karar da söz konusu suç ve suça verilen ceza 5 sene ve yukarısı olduğu için Yargıtay yolu da açık olabilir."