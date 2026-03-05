Menteşe Ortaköy'de Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi iş birliğinde Ortaköy Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Merkezin mahalle için önemli bir buluşma noktası olacağını belirten Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Burada hem pastamızı böreğimizi yaparız hem dikiş nakışımızı yaparız. Ama bunların dışında hem haklarımızla ilgili farkındalık sahibi oluruz hem zor zamanlarımızla birbirimizi destekleriz. Hem meslek edinip kendi kesemize, aile bütçesine katkı sağlarız. Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek yaratırız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi iş birliğinde Ortaköy Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezi açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açılışı yapılan merkezin, kadınların üretim yapabileceği ve dayanışma içinde bir araya gelebileceği önemli bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Blediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

"Türkiye'de şu anda kadın meselesi bizim önümüzdeki en önemli meselelerden bir tanesidir. Çünkü gün geçmiyor ki birkaç kadın öldürülmesin, sürekli bir cinayet. Hatta bu cinayetlerin birçoğunu biliyoruz ama bilmediklerimiz de var, 'intihar' deniliyor. Bu kadim vatan topraklarında bu kadar çok kadının öldürülmesi normal mi? Burada bir sıkıntı var. İstanbul Sözleşmesi adıyla bir eşitlik politikası ortaya koydular, dünyanın tüm ülkeleri imzaladı, İstanbul'da imzalandı ve gurur duyduk. İlk çekilen yine kendileri oldu. Kendi imzaladıklarını, Meclis'ten geçirdiklerini ilk kaldıran tek imzayla yine kendileri oldu ama ant olsun ki bir buçuk iki senemiz kaldı, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar geri getireceğiz. O sokakta öldürülen, şiddete uğrayan kadınları, çocukları koruyacağız."

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise şöyle konuştu:

"Menteşe'nin ilk kadın belediye başkanı olarak göreve geldiğimizden bu yana Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içinde çok farklı yeni adımlar attık özellikle farkındalık yaratmak üzerine. İki yıl içinde çok iş yaptık. Bunları daha çok anlatmamız, daha çok kişinin yararlanmasını sağlamamız gerekiyor. Ben bu Kadın Merkezi'nin gerçekten çok katkısı olacağını düşünüyorum bölgemize. Burada hem pastamızı böreğimizi yaparız hem dikiş nakışımızı yaparız. Ama bunların dışında hem haklarımızla ilgili farkındalık sahibi oluruz hem zor zamanlarımızla birbirimizi destekleriz hem meslek edinip, kendi kesemize, aile bütçesine katkı sağlarız. Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek yaratırız. Bu arada gelen kadınlarımızın, ablalarımızın, kardeşlerimizin çocuklarını emanet edebileceği güvenli bir yer de var merkezimizde. Bunları giderek günden güne hep birlikte büyüteceğiz."