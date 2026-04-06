Muğla\'da Kanlı Ay Tutulması Heyecanı

06.04.2026 00:17
Muğla'da gökyüzü meraklıları, 2026'nın önemli 'Kanlı Ay' tutulmasını büyüleyici manzaralarla izledi.

Muğla ve ilçelerinde gökyüzü meraklıları, 2026 yılının en önemli astronomik olaylarından biri olan "Kanlı Ay" tutulmasını heyecanla takip etti. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan kızıl görüntü, Muğla'nın eşsiz sokak ışıklarıyla birleşerek görsel bir şölen sundu.

Muğla genelinde akşam saatlerinde gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Bilimsel adıyla "Tam Ay Tutulması" olarak bilinen ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan "Kanlı Ay", Muğla semalarında çıplak gözle net bir şekilde izlendi.

Güneş ışınlarının Dünya atmosferinden geçerek kırılması sonucu Ay yüzeyine yansıyan bakır ve kızıl tonlar, Muğla'nın kendine has mimarisi ve sokak aydınlatmalarıyla birleşince ortaya büyüleyici manzaralar çıktı. Tutulmanın en belirgin olduğu anlarda gökyüzündeki kızıllık, şehrin silüetiyle bütünleşerek vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
Advertisement
