Muğla'da Son Ders Zili Çaldı - Son Dakika
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Muğla'da Son Ders Zili Çaldı

Muğla'da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın son zili çaldı. Muğla il genelinde 850 okulda 168 bin 62 öğrenci yaz tatiline girdi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, öğrencilere karnelerini takdim ederek yaz tatili önerilerinde bulundu. Karne törenine protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

14.06.2024 16:08
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Muğla'da son ders zili çaldı

MUĞLA - Türkiye'de tüm illerde olduğu gibi Muğla'da da 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın son zili çaldı. Muğla il genelinde resmi ve özel olmak üzere 850 okulda 168 bin 62 öğrenci yaz tatiline girdi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde Dumlupınar İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler karneleri Muğla Valisi İdris Akbıyık ve protokol üyelerinden aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sınıfları tek tek gezerek öğrencilere karnelerini ve bir takım hediyeler takdim etti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, öğrencilere yaz tatilinde, bol bol kitap okumalarını, spor yapmalarını ve gezme önerilerinde bulunurken, çok fazla telefon bakmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, Vali İdris Akbıyık'ın sorularını cevapladı ve karne almanın mutluluğunu yaşadı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, karne töreninin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Muğla'da bu yıl karne töreni Menteşe ilçesi Dumlupınar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Kaynak: İHA

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