Muğla İl Müftülüğü'nde 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla İl Müftülüğü'nde 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' Paneli Gerçekleştirildi

Muğla İl Müftülüğü\'nde \'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik\' Paneli Gerçekleştirildi

Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, koruyucu ailelik konusu dini referanslar bağlamında ele alındı. Panelde, çocuk gelişimi, tecrübeler ve İslam dininin rehberliği üzerine konuşmalar yapıldı. Panel sonunda Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, koruyucu aileliğin toplumdaki önemine vurgu yaparak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti ve benzer faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

03.07.2024 12:34
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Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' konulu panel gerçekleştirildi.

Panele, Çocuk Gelişimci Fatma Emre, Vaizler Gülsüm Toraman ve Rukiye Avcı konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftülüğü din görevlileri ve İl Müftülüğü personeli de katılım gösterdi.

Panelde, koruyucu aile olan bir anne, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Anne, koruyucu aile olmanın getirdiği sorumlulukları ve yaşadığı deneyimleri anlatarak, bu sürecin dini ve manevi boyutlarını vurguladı. Çocuk Gelişimci Fatma Emre, çocuk gelişiminin önemine değinirken, koruyucu ailelerin çocuklara sağladığı katkıları bilimsel verilerle destekledi. Vaizler Gülsüm Toraman ve Rukiye Avcı ise dini referanslar ışığında koruyucu aile olmanın önemini anlatarak, İslam dininin bu konuda sunduğu rehberliği vurguladılar.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, panelin sonunda yaptığı konuşmada, koruyucu aileliğin toplumdaki önemine değinip, bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. İl Müftüsü, katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla İl Müftülüğü'nde 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla İl Müftülüğü'nde 'Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik' Paneli Gerçekleştirildi - Son Dakika
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