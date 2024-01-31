Muğla Üniversite Öğrencileri, Çocuklara Oyuncak Bebekler Hediye Ediyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Şahidi Kız Öğrenci Yurdu'nda yürütülen proje çerçevesinde yapılan ürünler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk polikliniğinde tedavi görmekte olan çocuklara hediye edilecek.
Muğla'da üniversite öğrencileri, "Merkezim Her Yerde Projesi" çerçevesinde çocukların tedavi sürecinde onlara destek olmak aynı zamanda yüzlerinde bir nebze olsun gülümseme oluşturmak için oyuncak bebekler yapıyor. "Şifa Bebek" diye adlandırılan projede gönüllü gençler el emeği bebekleri oluşturuyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından KYK Şahidi Kız Öğrenci Yurdu'nda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde haftanın belirli günlerinde yurtta kalan 30 üniversite öğrencisi ile bir araya geliyor.
Projeden sorumlu Gençlik Çalışanı Yelda Kurt; "Öğrencilerimiz, boş zamanlarını değerlendirmek için yurtta gerçekleştirilen "On Parmağımda On Marifet" el sanatları atölyemize geliyorlar. Örgü bebekler, oyuncaklar çocukları mutlu edeceğini düşünüyoruz. Bebeklerimiz yün ip, pamuk ve doğal malzemeden yapıldığı, sağlıklı ve organik olduğu için çocukların oynamasının herhangi bir zararı yok. Bu çalışma sayesinde çocuklarımız hem zararsız oyuncaklarla oynayacak hem desteğinizi hissedecek hem de emeği geçen gençlerimizin boş zamanlarını verimli geçirmesi sağlanacak. Çocukların o gülümsemesini, mutlu olmasını görmek için oyuncaklarımızı sahiplerine ulaştırmaya gönüllü öğrencilerimizle birlikte gideceğiz. İsteyerek, severek yaptık. Gittiğimizde sonucunu görmek bizleri de mutlu edecek. Emeği geçen öğrencilerimize ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Projede yer alan üniversite öğrencisi Edanur Çelik projeden sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu dile getirerek, "Hemen dahil oldum. Eğitmenimiz eşliğinde gerekli olan malzemeleri tespit ettik tek tek kesimlerini yaptık kumaşların. Hayatımda ilk defa dikiş makinası kullandım ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Çocuklar için burada bir şeyler üretmek onların mutluluğuna ortak olmak benim için çok değerli. Projemize destek olan bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA
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