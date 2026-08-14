Muğlaspor'dan Başsavcı Kayaközü'ne Ziyaret
Muğlaspor Başkanı Kıyanç, Başsavcı Kayaközü'ne formasıyla başarılar dileyerek ziyaret etti.
Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Necati Kayaközü'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Makamda gerçekleşen ziyarette Başkan Menaf Kıyanç, Başsavcı Kayaközü'ne üzerinde isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması verdi.
Ziyarette Kayaközü'ne yeni görevinde başarılar dileyen Muğlaspor heyeti, misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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