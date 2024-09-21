Muhtar Samet Özlü\'den Çöp Sıkıntısı İçin Suç Duyurusu

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İstasyon Mahalle Muhtarı Samet Özlü, geçtiğimiz günlerde yaşanan çöp sıkıntısı sonrası Bilecik Belediyeler Birliğini savcılığı suç duyurusunda bulundu.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde çöp toplama işini yapan Referans firmasına bağlı işçiler maaşlarını alamadıklarını iddia ederek bugün kent merkezindeki çöpleri toplamamıştı. Ardından yaşanan olaylar sonrası Bilecik merkeze bağlı İstasyon Mahallesi Muhtarı Samet Özlü, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına gerekler hakkında suç duyurusunda bulunarak, "İstasyon Mahallesi Muhtarı olarak 18 Eylül günü sorumlu olan Bilecik Belediyeler Birliği çöp toplamayla ilgili görevini yerine getirmemiştir. Bu yüzden mahallemde bulunan vatandaşlardan çokça şikayet alınmış olup konuyla ilgili tüm vergisini ödeyen devletine karşı sorumluluklarını yerine getiren vatandaşlarım adına Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Tüm Bilecik halkı adına bu konun takipçisi olacağım" dedi. - BİLECİK