Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

16.04.2022 11:36
Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeği dualarla açıldı.

İftar yemeğine; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri Adnan Tıska, Arif Sefercik, Ahmet Ali Başören, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, STK temsilcileri, daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. - ZONGULDAK

Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu
Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu
Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu
Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu
Muhtarlar iftar yemeğinde buluştu

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Kaynak: İHA

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